«Географический Оскар» принимает заявки: как поучаствовать в нацпремии «Хрустальный компас»

Стартовал конкурс на соискание XIII национальной премии «Хрустальный компас». Событие в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия проводится под эгидой Русского географического общества.
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