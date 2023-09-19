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В Новосибирске жители "Европейского берега" требуют построить им ещё одну школу

В Новосибирске жители "Европейского берега" требуют построить им ещё одну школу

Школа № 220 открылась совсем недавно, но в ней уже не хватает мест, утверждают жители микрорайона.Жители микрорайона "Европейский берег" в Новосибирске собирают подписи под обращением к городским властям, в котором требуют построить ещё одну школу.

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