В Новосибирске жители "Европейского берега" требуют построить им ещё одну школу

Школа № 220 открылась совсем недавно, но в ней уже не хватает мест, утверждают жители микрорайона.Жители микрорайона "Европейский берег" в Новосибирске собирают подписи под обращением к городским властям, в котором требуют построить ещё одну школу.
Школа № 220 открылась совсем недавно, но в ней уже не хватает мест, утверждают жители микрорайона.Жители микрорайона "Европейский берег" в Новосибирске собирают подписи под обращением к городским властям, в котором требуют построить ещё одну школу.
Свежие комментарии