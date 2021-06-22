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Летний овощной суп с курицей — рецепт

Летний овощной суп с курицей — рецепт

Отличный рецепт приготовления диетического летнего овощного супа с курицей и специями, который обязательно понравится многим и приятно удивит своими замечательными вкусовыми качествами! Ингредиенты На рецепт приготовления: Куриная голень 4 шт.

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