Грядка освободилась — пора на второй заход: что посеять в июле, чтобы успеть снять новый урожай

Июль – не повод сворачивать огородные дела. Наоборот, это отличное время для «второго захода». Пока одни грядки освобождаются после ранней зелени и овощей, на них можно успеть вырастить еще одну порцию урожая до холодов.
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