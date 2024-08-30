Мать супермоделей Иоланда Хадид объявила о помолвке с Джозефом Джинголи. Об этом сообщает EOnline. 60-летняя Иоланда Хадид ответила согласием на предложение бойфренда спустя два года после его первой попытки.
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