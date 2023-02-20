Валидол от «ПСЖ» и травма Неймара, Рэшфорд тащит «МЮ», Медведев взял 16-й титул, Головин вновь забил, успех Халили и Гореевой, 1100-й гол Ягра и другие новости

1. «ПСЖ» выдал самый яркий матч воскресенья, сыграв 4:3 с «Лиллем». «Париж» вел 2:0 к 17-й минуте, а потом пришлось отыгрываться с 2:3 – Лионель Месси забил победный мяч со штрафного на 95-й.
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