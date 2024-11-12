Сон и здоровье: кардиолог раскрывает, какая поза может сигнализировать о серьезных заболеваниях Ирэн ОрлонскаяСердечная недостаточность — это серьезное заболевание, которое может проявляться различными симптомами.
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