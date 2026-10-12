В Россию привезли просторный семейный кроссовер Hyundai: актуальные цены

В России разом появились в продаже десятки новых Hyundai Palisade второго поколения. Флагманская модель марки справила мировую премьеру меньше двух лет назад – и вот уже доступна с семи– или восьмиместным салоном.
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