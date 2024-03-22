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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели “Смуты” подробно рассказали про боевую систему, прокачку персона...

Создатели “Смуты” подробно рассказали про боевую систему, прокачку персона...

Создатели “Смуты” подробно рассказали про боевую систему, прокачку персонажа и репутацию игрокаДо выхода “Смуты” осталось уже менее двух недель, и разработчики ролевого экшена из студии Cyberia Nova решили подробно разобрать детали самых главных элементов игры, за которые сообщество фанатов больше всего беспокоится: боевую систему, ролевую составляющую… источник.

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