Создатели “Смуты” подробно рассказали про боевую систему, прокачку персона...

Создатели “Смуты” подробно рассказали про боевую систему, прокачку персонажа и репутацию игрокаДо выхода “Смуты” осталось уже менее двух недель, и разработчики ролевого экшена из студии Cyberia Nova решили подробно разобрать детали самых главных элементов игры, за которые сообщество фанатов больше всего беспокоится: боевую систему, ролевую составляющую… источник.