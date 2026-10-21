A man was killed during an apparent road rage shooting incident on the busy George Washington Bridge in New York City, police sources said Wednesday.
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