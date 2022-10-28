Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 539 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Starley Вячеслав
    Опять с кокаином переборщил. Клоун он и есть клоун. Шут гороховый."Оптический эффек...
  • Александр Нефеденков
    Германия и Франция зависимы от США. Читал статью в прошлом, что Немцы как-то заикнулись о своем золотовалютном запасе...Шольц и Макрон уг...
  • Сергей Федосеев
    ...ой-ой-ой... милые бранятся только тешатся... - разводка стара как этот подлунный мир...Шольц и Макрон уг...

«Никогда ещё выступление Главы Государства Российского не было столь идеологически насыщенным»

«Никогда ещё выступление Главы Государства Российского не было столь идеологически насыщенным»

27 октября Владимир Владимирович Путин принял участие в итоговой пленарной сессии XIX четырёхдневного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", тема которого в этом году - "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх