Социопаты и психопаты не обязательно монстры. Эксперты советуют правильно использовать эти термины Максим МорозовЧтобы научиться распознавать психопата и социопата, необходимо начать с развенчания распространенного о них мифа – не все являются убийцами.
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