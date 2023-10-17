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Полиция задержала предполагаемого подозреваемого в убийстве двух граждан Швеции в Брюсселе

Полиция задержала предполагаемого подозреваемого в убийстве двух граждан Швеции в Брюсселе

Мужчина после нападения в видеообращении назвал себя приверженцем запрещенной организации. Его искали по всему городу несколько часовНапавший на футбольных фанатов в Брюсселе задержан спустя десять часов поисков, пишут местные СМИ.

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