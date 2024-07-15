К сведению Еревана: почему нельзя усидеть на двух стульях – ЕАЭС и ЕС ﻿

Егор ЛИСОВЕНКО Интеграционные процессы на Евразийском континенте за последние несколько десятилетий продемонстрировали всю сложность создания зоны, которая бы была абсолютно свободной и лишенной экономических, политических и иных противоречий.
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