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Военное обозрение

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Украинский военнослужащий в радиоэфире задался вопросом: зачем на танки Leopard наносят белые кресты, если и так понятно, что это танки ВСУ

Украинский военнослужащий в радиоэфире задался вопросом: зачем на танки Leopard наносят белые кресты, если и так понятно, что это танки ВСУ

Российские военные на Краснолиманском направлении осуществили радиоперехват переговоров противника. Из радиоперехвата подтвердилась информация о том, что ВСУ, как ранее и сообщало украинское командование, подтянули несколько танков Leopard немецкого производства.

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