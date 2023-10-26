Сотрудники уголовного розыска МВД Башкортостана задержали участника схемы мошенничества «Ваш родственник попал в ДТП»

Злоумышленник забирал деньги у пенсионеров в разных районах республики. С конца сентября этого года в полицию Уфимского, Архангельского, Давлекановского и Благоварского районов начали поступать сообщения о фактах мошенничества.
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