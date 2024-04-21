👕 Керченские волонтёры начали шить весеннюю и летнюю одежду для участников СВО Обычный офис волонтёры из Керчи переоборудовали в швейный цех.
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👕 Керченские волонтёры начали шить весеннюю и летнюю одежду для участников СВО Обычный офис волонтёры из Керчи переоборудовали в швейный цех.