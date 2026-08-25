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Царьград

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Русские онкопрепараты успешно зарегистрированы на Филиппинах

Русские онкопрепараты успешно зарегистрированы на Филиппинах

Русские препараты для лечения онкологии зарегистрировали на Филиппинах. Торговый представитель России Артем Цинамдзгвришвили отметил рост сотрудничества в медицине и фармацевтике и регистрацию современных русских препаратов и иммуномодуляторов.

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