На всей территории Украины в ночь на четверг объявляли воздушную тревогу

В ночь на четверг, 10 августа, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация была опубликована на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны.
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