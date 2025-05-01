В Госдуме предложили отменить роуминг между РФ и Абхазией

С инициативой выступила партия «Справедливая Россия – За правду» Глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть возможность подписания соглашения об отмене роуминга между РФ и Республикой Абхазия.
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