Глава Рособоронэкспорта назвал объем новых сделок в 2023 году

"Рособоронэкспорт" в 2023 году заключил оружейные контракты на общую сумму более 12 млрд долларов. Об этом заявил журналистам в понедельник, 5 февраля, в ходе международной выставки вооружений World Defense Show гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
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