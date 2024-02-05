Глава Рособоронэкспорта назвал объем новых сделок в 2023 году

"Рособоронэкспорт" в 2023 году заключил оружейные контракты на общую сумму более 12 млрд долларов. Об этом заявил журналистам в понедельник, 5 февраля, в ходе международной выставки вооружений World Defense Show гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.