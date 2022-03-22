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Boeing вслед за Россией рискует потерять китайский рынок

Boeing вслед за Россией рискует потерять китайский рынок

Трагедия Boeing-737-800 в Китае поставит вопросы перед американской компанией, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» эксперт в области гражданской авиации Роман Гусаров, добавив, что похожая катастрофа ранее случилась в… Показать полностью.

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