Boeing вслед за Россией рискует потерять китайский рынок

Трагедия Boeing-737-800 в Китае поставит вопросы перед американской компанией, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» эксперт в области гражданской авиации Роман Гусаров, добавив, что похожая катастрофа ранее случилась в… Показать полностью.