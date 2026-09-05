📌⚡️В опубликованном ежегодном докладе Министерства обороны Тайваня представлен развернутый анализ подготовки Народно-освободительной армии Китая к проведению крупномасштабной совместной десантной операции.
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