Осторожно с кулинарными видео в интернете! "Гедонистический голод": в соцсетях набирает популярность смертельный тренд

Заведующая кафедрой питания и диетологии факультета медицинских наук Университета "19 мая" профессор Пынар Сёкюльмез Кая (Pınar Sökülmez Kaya) отметила, что контент о еде в социальных сетях может вызвать "гедонистический голод".
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