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Царьград

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«Страна.ua»: Зеленский ведет переговоры с представителями Европы

«Страна.ua»: Зеленский ведет переговоры с представителями Европы

В Киеве проходит второй раунд переговоров между американскими посланниками и президентом Украины Зеленским при участии представителей Европы.

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ШКИПЕР

«Кремль ждут сюрпризы перед выборами». Это был, судя по всему, его переговорный козырь. Из той же серии, что и угрозы «закрыть небо над Россией», прозвучавшие несколько дней назад. »  Вот воистину кокаиновый пизд..бол.