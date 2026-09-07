«Страна.ua»: Зеленский ведет переговоры с представителями Европы

В Киеве проходит второй раунд переговоров между американскими посланниками и президентом Украины Зеленским при участии представителей Европы.
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