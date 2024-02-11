В Мурманской области прошёл чемпионат Военно-Морского Флота по военно-спортивному многоборью

В командном первенстве чемпионский кубок достался сборной Северного флота, на втором месте – команда Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», а замкнули тройку лидеров многоборцы Балтийского флота.
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