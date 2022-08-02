В Архангельской области местный житель предстанет перед судом по обвинению в покушении на изнасилование несовершеннолетней и в грабеже, совершенных в 2006 году

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимого 38-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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