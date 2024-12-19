Путин рассказал о подтягивании, Гельмуте Коле и казаках, поющих на немецком

Во время «Итогов года» президент отвечал на вопросы россиян и СМИ, перемежая реплики по сути дела несколькими личными историями«Итоги года с Владимиром Путиным» продлились 4 часа 27 минут, это наибольшая продолжительность с 2013 года.
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