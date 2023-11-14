Отели Египта в январе могут снизить цены на 20%

Гостиницы Египта с нового года планируют снизить цены в валюте на 20%, чтобы привлечь российских туристов, сообщил «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
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