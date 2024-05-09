Тимура Иванова оставили в СИЗО, несмотря на четыре сумки различных наград

Татьяна Романова

Вопрос даже не в этом, а откуда у него столько наград? За что, за какие заслуги? Когда успел? Одной рукой воровал, другой ордена на грудь цеплял? Ему бы эти награды не то что по судам таскать, а запрятать так, чтобы никто не догадался, что они у него вообще есть, тем более после такого позора.