Медвежий угол
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Медвежий угол

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Тимура Иванова оставили в СИЗО, несмотря на четыре сумки различных наград

Тимура Иванова оставили в СИЗО, несмотря на четыре сумки различных наград

Юрий Кот Замминистра обороны РФ Тимур Иванов останется в СИЗО до 23 июня. Его защита пыталась обжаловать арест и добиться другой меры пресечения.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
🙊 не сработало… теперь ,видимо, поменяет адвоката(((
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6 час.
M
Malina
Адвокаты стригут бабло...
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2 час.
Татьяна Романова
Вопрос даже не в этом, а откуда у него столько наград? За что, за какие заслуги? Когда успел? Одной рукой воровал, другой ордена на грудь цеплял? Ему бы эти награды не то что по судам таскать, а запрятать так, чтобы никто не догадался, что они у него вообще есть, тем более после такого позора.
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2 час.

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