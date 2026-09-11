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"А зачем эти нереалистичные фото в соцсетях?". В сети обсуждают реальные кадры с иноагентом Максимом Галкиным

"А зачем эти нереалистичные фото в соцсетях?". В сети обсуждают реальные кадры с иноагентом Максимом Галкиным

Люди в сети обсуждают реальные кадры 50-летнего юмориста, иноагента Максима Галкина, которые расходятся с фото в его личном инстаграме**.

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