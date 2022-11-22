Мотострелки армейского корпуса Северного флота проводят боевое слаживание военнослужащих призванных из запаса

Под руководством офицеров и опытных инструкторов, применяя опыт полученный в ходе специальной военной операции, отрабатываются слаженные действия военнослужащих при ведении огня из стрелкового оружия, боевых машин, орудий, миномётов и гранатомётов.
Под руководством офицеров и опытных инструкторов, применяя опыт полученный в ходе специальной военной операции, отрабатываются слаженные действия военнослужащих при ведении огня из стрелкового оружия, боевых машин, орудий, миномётов и гранатомётов.
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