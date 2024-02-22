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Новости Тамбова

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В Госдуме отказались от возмещения ущерба по ОСАГО за упавшие сосульки и деревья

В Госдуме отказались от возмещения ущерба по ОСАГО за упавшие сосульки и деревья

Комитет Госдумы по финансовому рынку не рекомендовал парламенту принимать законопроект, который позволяет гражданам в рамках ОСАГО возмещать вред, нанесенный их транспортным средствам из-за некачественных дорог, падения сосулек или деревьев.

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Комментарии
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Алексей Васильев
У каждого клочка земли и здания есть собственник. Он и должен отвечать.
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