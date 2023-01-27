В МВД по Республике Крым подведены итоги деятельности за 2022 год

Сегодня в Симферополе состоялось расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел по Республике Крым под председательством врио Министра внутренних дел по Республике Крым генерал-майора полиции Алексея Дмитриева в режиме видеоконференции.
Сегодня в Симферополе состоялось расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел по Республике Крым под председательством врио Министра внутренних дел по Республике Крым генерал-майора полиции Алексея Дмитриева в режиме видеоконференции.
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