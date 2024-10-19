Tesla FSD под федеральной проверкой после четырёх аварий с ограниченной видимостью

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) начала расследование функции полного автономного вождения (FSD) компании Tesla в связи с четырьмя авариями, произошедшими при включенной бета-версии или контролируемой версии FSD в условиях ограниченной видимости.
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