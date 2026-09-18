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Царьград

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Законодательство РФ предоставляет 50% льготы на ЖКУ инвалидам

Законодательство РФ предоставляет 50% льготы на ЖКУ инвалидам

Семьи с высокими расходами на ЖКУ могут получить субсидии, согласно статье 159 Жилищного кодекса РФ. Для инвалидов и семей с детьми-инвалидами предусмотрена компенсация 50% расходов.

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