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Тюкавин о Батракове в «Галатасарае»: «Классно. Леша всегда хотел поиграть где-то не в России. Думаю, он рад, и все мы рады за него»

Нападающий « Динамо » Константин Тюкавин прокомментировал переход Алексея Батракова из «Локомотива» в « Галатасарай ».

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