В Сербии вынесли приговор родителям убившего 10 человек подростка

Суд Белграда вынес приговор родителям убившего 10 человек в школе подростка Высший суд Белграда вынес обвинительный приговор родителям подростка Косты Кечмановича, который в прошлом году застрелил десять человек и ранил еще шестерых в школе в центре Белграда.
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