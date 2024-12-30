В Сербии вынесли приговор родителям убившего 10 человек подростка

Суд Белграда вынес приговор родителям убившего 10 человек в школе подростка Высший суд Белграда вынес обвинительный приговор родителям подростка Косты Кечмановича, который в прошлом году застрелил десять человек и ранил еще шестерых в школе в центре Белграда.