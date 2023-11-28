В Симферополе перекроют улицу Павленко

В Симферополе 3 декабря временно ограничат движение по улице Павленко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы Фото: Наталья СомоваПроезд по улице Павленко на участке от Т-образного перекрёстка с проспектом Александра Невского до парка имени Ю.