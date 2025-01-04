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На Украине бьют тревогу: резко упали денежные переводы заробитчан из-за рубежа

На Украине бьют тревогу: резко упали денежные переводы заробитчан из-за рубежа

Нацбанк Украины заявил о сокращении объема частных денежных переводов в страну из-за рубежа.За11 месяцев прошлого года падение составило 15%: в январе-ноябре 2024-го поступило только $8,8 млрд против $10,3 млрд за аналогичный период 2023-го.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
&quot;многие из них забрали семьи к себе&quot;. А у многих родственники просто сгинули в борьбе за счастье... госдепа сша.
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