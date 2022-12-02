Владимир Ефимов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет серийное производство фотонных чипов

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» –компания «Зеленоградский нанотехнологический центр» («ЗНТЦ») – готовится начать серийное производство фотонных интегральных микросхем и модулей для телекоммуникационного оборудования.
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» –компания «Зеленоградский нанотехнологический центр» («ЗНТЦ») – готовится начать серийное производство фотонных интегральных микросхем и модулей для телекоммуникационного оборудования.
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