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Владимир Ефимов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет серийное производство фотонных чипов

Владимир Ефимов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет серийное производство фотонных чипов

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» –компания «Зеленоградский нанотехнологический центр» («ЗНТЦ») – готовится начать серийное производство фотонных интегральных микросхем и модулей для телекоммуникационного оборудования.

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