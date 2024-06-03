"ЧЕТЫРЕ БАТАЛЬОНА СО СТЕКЛЯННЫМИ ГЛАЗАМИ": РУССКИЙ ШТУРМОВИК РАССКАЗАЛ ПРАВДУ О ВОЙНЕ

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Комментарии
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Oleg Prauskov
Удачи во всём!Храни Бог наших ребят!!!!
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1 час.
Игорь Ваганов
Говно либеральное надо истреблять!
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Всем НАШИМ ВОИНАМ ГЕРОЯМ НИЗКИЙ ПОКЛОН ЗА ИХ РАТНЫЙ ТРУД!!! Рассказ душераздирающий, это не кино, хотя и в советских фильмах о Великой Отечественной войне много было снято на реальных событиях!!! Но про сегодняшних ГЕРОЯХ также нужно снимать документальные фильмы и показывать всем, особенно тем тыловикам, которые чинят препоны ГЕРОЯМ СВО!!! С обязательным изложением, чтобы думать забыли чинить проблемы!!! ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ и Победа будет за нами!!! За Россией!!!
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26 мин.

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