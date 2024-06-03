"ЧЕТЫРЕ БАТАЛЬОНА СО СТЕКЛЯННЫМИ ГЛАЗАМИ": РУССКИЙ ШТУРМОВИК РАССКАЗАЛ ПРАВДУ О ВОЙНЕ

МП

Михаил Пантюхин

Всем НАШИМ ВОИНАМ ГЕРОЯМ НИЗКИЙ ПОКЛОН ЗА ИХ РАТНЫЙ ТРУД!!! Рассказ душераздирающий, это не кино, хотя и в советских фильмах о Великой Отечественной войне много было снято на реальных событиях!!! Но про сегодняшних ГЕРОЯХ также нужно снимать документальные фильмы и показывать всем, особенно тем тыловикам, которые чинят препоны ГЕРОЯМ СВО!!! С обязательным изложением, чтобы думать забыли чинить проблемы!!! ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ и Победа будет за нами!!! За Россией!!!