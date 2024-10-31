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Зеленский раскрыл цель атаки ВСУ на Курскую область

Зеленский раскрыл цель атаки ВСУ на Курскую область

Владимир Зеленский раскрыл цель нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область.Вооруженные силы Украины напали на Курскую область по соображениям «дипломатического значения», заявил Владимир Зеленский, его слова передет «РБК-Украина».

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