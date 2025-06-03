Премьер Австралии оценил новые тарифы США на сталь и алюминий

Повышение пошлин на сталь и алюминий, объявленное президентом США Дональдом Трампом, является «актом экономического самоистязания», высказался премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе 3 июня в эфире радиостанции ABC.
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