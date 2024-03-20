Директор МУП «ТТП» предложил купить для Орла курские «поношенные» троллейбусы

Генеральный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Игорь Косолапов на заседании профильного комитета облсовета рассказал о причинах простоя орловского транспорта, судьбе троллейбусов и его видении выхода из сложившейся плачевной ситуации.
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