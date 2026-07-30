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Стало известно имя первого задержанного по делу о смерти учёного Никиты Зезина – им оказался экс-гаишник

Стало известно имя первого задержанного по делу о смерти учёного Никиты Зезина – им оказался экс-гаишник

Русский наблюдатель После громкого резонанса дело о смерти видного учёного-растениевода Никиты Зезина наконец начало продвигаться.

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Комментарии
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Стэйси
Тоскуешь по черным и по тому что некого защищать ?
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1 м.
Стэйси
КТО привез детей и квадрациклы на опытные поля  ?
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1 м.
Николай Полищук
в гаишники идет всякая ущербная пои,,,нь
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1 м.