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Гилберт Аренас: «Когда Дуэйн Уэйд, Бош и Леброн решили объединиться, они планировали сделать это в «Нью-Йорке»

«Когда Дуэйн Уэйд, Бош и Леброн решили объединиться, они не хотели делать это в городе одного из них, чтобы все было по-новому.

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