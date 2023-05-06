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Хабаровчан приглашают на "Казачий сполох"

Хабаровчан приглашают на "Казачий сполох"

В селе Калинка Хабаровского района Хабаровского края 14 мая в 11.00 состоится краевой этап военно-патриотической игры "Казачий сполох".

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