The Guardian: Скрипали не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления The Guardian: Скрипали не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравленияСемья Скрипалей, которая якобы была отравлена «боевым ядом» в британском Солсбери, отказалась от участия в независимом расследовании инцидента, пишет издание The Guardian.