Представлен самый мощный седан в истории Bentley — Flying Spur 2025

Представлен Flying Spur 2025 модельного года — самый мощный седан, когда-либо созданный Bentley. Его новый гибридный двигатель V8 объемом 4,0 литра с двумя турбинами развивает мощность в 771 лошадиную силу и крутящий момент в 1000 Нм, превосходя уходящий W12.
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